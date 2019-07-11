الأطر والمؤسسات الصحافية ترفض دعوة غرينبلات صحافيين فلسطينيين إلى البيت الأبيض

أعربت الأطر والمؤسسات الصحافية عن رفضها دعوة مستشار الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات عدد من الصحفيين الفلسطينيين زيارة البيت الأبيض ودعوة السفارة الامريكية في مدينة القدس المحتلة عقد لقاء سري اليوم.

وأكدت الأطر والمؤسسات أنّ محاولات الإدارة الأمريكية اليائسة للالتفاف على رفض شعبنا الفلسطيني سياسات ادارة ترامب واجراءاتها الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقت عليه الإدارة الأمريكية صفقة القرن (صفقة العار) مرفوضة.

وشددت الأطر والمؤسسات الصحافية على موقفها الرافض وإدانتها هذه الدعوات المشبوهة، وتطالب الصحفيين الفلسطينيين المدعوين برفض الدعوة والتمسك بالموقف الفلسطيني العام ونقابة الصحافيين الرافض والمقاطع لهذه الدعوات المشبوهة، التي تهدف الى تسويق مقترحات الادارة الأمريكية لتصفية قضيتنا الوطنية.

واستنكرت مهاجمة مستشار الرئيس الأمريكي غرينبلات الدعوات الرافضة مشاركة الصحافيين الفلسطينيين في أي لقاءات مع البيت الأبيض، مؤكدة أن الكل الفلسطيني متفق على رفض المشاركة في أي نشاط تقوم به إدارة ترامب التي تتمسك بمواقفها الداعمة للإستيطان وتهويد القدس واللاجئين وتصفية قضية شعبنا.

واعتبرت الأطر والمؤسسات أن هذه الدعوات تعبر عن مدى فشل الادارة الأمريكية في تسويق أفكارها المشبوهة على أبناء شعبنا الرافضين والمتمسكين بمقاطعة هذه الادارة التي تشارك في فتح الانفاق وبناء المستوطنات في أرض شعبنا وتستهدف مقدساته المسيحية والإسلامية وحقه في الحرية والاستقلال.

واشادت الاطر والمؤسسات الصحافية بالموقف الوطني لعدد من الزملاء الصحافيين الفلسطينيين الذين رفضوا تلبية الدعوات المشبوهة، وعبرت عن رفضها المطلق الإتهامات التي وجهها غرينبلات لنقابة الصحافيين لموقفها الرافض هذه الدعوات المشبوهة وتعتبرها شكلا من اشكال العنصرية وخطاب الكراهية.