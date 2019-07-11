قريبًا.. سيارات تعمل بالطاقة الشمسية

قال موقع صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن جمعية إيكو سولار بريز التي تعمل في ولاية بريتانيا تقوم بتطوير سيارة كهربائية صغيرة (Hx2) تعمل بأشعة الشمس دون غيرها من الطاقات الأخرى.

وتتسع السيارة تتسع لراكبين فقط وستكون مغطاة بالكامل بالألواح الشمسية وقادرة على السير بسرعة 50 كم/ساعة وإعادة شحن نفسها بشكل آلي وطبيعي دون اتصال بأي مصدر وذلك حسب معدل أشعة الشمس في المكان الذي توجد به.

وتعمل السيارة التي لا يتجاوز وزنها نصف طن بمحركين كهربائيين مثبتين في العجلات الخلفية.

وتنبع الطاقة عند تشغيل محرك السيارة من الألواح الشمسية والبطارية التي تستعيد شحنها عند ما تتوقف وتكون جميع الطاقة الشمسية مسخرة لها.

وأضاف الموقع أن الاختبارات التي أجريت على السيارة كانت مطمئنة، إلا أنها لن تعمل قبل عام 2022 حين يتم تجهيز تصميم الهيكل، وأنه يجري في الوقت الحالي التعريف بها.

نموذج أول

أوضح الموقع أن النموذج الأولي للسيارة يعتبر نتيجة لسنوات من البحث، وأنه يأتي بعد أن أطلقت إيكو سولار بريز نموذجها الأول "إيول" عام 2013 -سيارة سباق ذات مقاعد واحدة مصممة للمشاركة في سباقات الدوائر، وأن إدارة المشروع عملت كل ما بوسعها لتقليل استهلاك الطاقة.

وبين الموقع أن هذه السيارة تحتوي على بطارية احتياطية إضافية -عبارة عن خلية وقود صغيرة- مدعومة بزجاجة هيدروجينية قدرها كيلو واحد قابلة للشحن توفر استقلالية إضافية تصل إلى 600 كيلومتر.

وتسعى الشركات المصنعة للسيارات -حسب الموقع- إلى الاعتماد على الطاقة، وكشفت الشركة الهولندية لايت يير عن نموذج لسيارة كهربائية فخمة في حين تخطط شركة سونو في ألمانيا لتسويق حافلتها الصغيرة "سيون" قبل نهاية العام الجاري.

كما أبدت العديد من شركات السيارات اهتمامها بهذه التقنيات، حيث أعلنت مجموعة هيونداي الكورية رغبتها في تجهيز بعض سياراتها الهجينة بألواح شمسية بحلول نهاية العام، في حين تقوم تويوتا اليابانية بتسويق نموذج لسيارة بريوس ذات سقف شمسي، كان في البداية مخصصا لمد التكييف بالطاقة.

وأشار الموقع إلى أن ثورة الطاقة الشمسية ستجعل من السيارات بيوتا متنقلة وأن العلامة التجارية الألمانية ديتليفس وضعت نموذجا لمنزل ذكي مغطى بمساحة تبلغ 31 مترا مربعا من الألواح الشمسية مثبتة على السقف والجدران وتسمح بتوفير ثلاثة آلاف وات لمحرك كهربائي بقوة 107 أحصنة.