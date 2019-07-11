أول استخدام لتقنية حكم الفيديو في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

أول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، يتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو VAR خلال مباراة السنغال وبنين في دور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، تطبيق تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور ربع النهائي.

في الدقيقة 54 من عمر اللقاء حصل منتخب السنغال على ركلة حرة غير مباشرة تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، لمست رأس أحد لاعبي السنغال وذهبت لساديو ماني الذي أسكنها الشباك.

فقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو قرار أكدت تقنية الفيديو صحته.