ريال مدريد يضم شقيق "ميسي الياباني"

ضمّ نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس إيجي كوبو شقيق النجم الياباني الآخر في الفريق تاكيفوسا كوبو المسمى "ميسي الياباني" نظرا لبراعته في المراوغة.

وسينضم إيجي إلى قطاع الناشئين بالنادي الملكي، بعدما توجه رفقة والدته إلى مدريد لإجراء الكشف الطبي.

وانضم إيجي (12 عاما) إلى ريال مدريد قادما من يوكوهاما مارينوس.

وكان ريال مدريد قد تعاقد الشهر الماضي مع تاكيفوسا كوبو (18 عاما) من نادي طوكيو، لينضم إلى الفريق الثاني "كاستيا" الذي سينافس في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية رددت أن قيمتها بلغت مليوني يورو (2.25 مليون دولار).

وذكر النادي في موقعه على الإنترنت أن كوبو "واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، وهو يحظى بإمكانيات فنية كبيرة وموهبة هائلة كلاعب خط وسط مهاجم، كما يتمتع برؤية رائعة للملعب وسرعة ورؤية للمرمى".

وسجل كوبو ظهوره الأول ضمن صفوف المنتخب الياباني في مواجهة السلفادور يوم 9 يونيو/حزيران الماضي، كما تألق مع الفريق في منافسات كوبا أميركا بالبرازيل.

يشار إلى أن ريال مدريد يجري مرحلة إعادة بناء للفريق الأول مع عودة زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني، وقد ضم بالفعل لاعب خط الوسط إدين هازارد من تشلسي الإنجليزي، والمهاجم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني، والمدافع فيرلاند ميندي من ليون الفرنسي، بجانب لاعبين آخرين.