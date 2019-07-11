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اكتشاف فائدة طبية استثنائية لقشر البيض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:02 - 11 يوليو 2019
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كشفت دراسة أن قشر البيض قادر على تسريع شفاء العظام المكسورة وإعادة إنمائها من جديد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اكتشف الباحثون أن مزيجا من قشر البيض ونوعا من الهلام، ساعد خلايا عظام الفئران على النمو بشكل أسرع وأقوى.

ويتمنى العلماء أن تساعد هذه التقنية في علاج المرضى، الذين أصيبت عظامهم بأضرار بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإصابة.

ولاختبار إمكانيات قشر البيض، قام العلماء بمزجها مع هلام جيلاتيني، وأُخذت خلايا العظام غير الناضجة من الفئران وتم تغليفها بالمزيج لتنمو وتشكل عظاما جديدة.

وزرع هذا المزيج في القوارض مرة أخرى لاختبار "التوافق الحيوي"، وكشفت النتائج أن الخليط تسبب في تطور الخلايا إلى أخرى ناضجة.

ويسعى الباحثون لتطوير الطريقة ذاتها، واستخدامها في إنماء الغضاريف والأسنان والأوتار.

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