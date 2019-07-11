الإكثار من المشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كشف باحثون أن الأشخاص الذي يتناولون الكثير من المشروبات السكرية يزداد لديهم خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، أشارت نتائج دراسة كبيرة أجراها الباحثون في فرنسا إلى أن الحد من تناول المشروبات السكرية ربما يساعد من خفض عدد حالات الإصابة بالسرطان.

وزاد استهلاك المشروبات السكرية عالمياً خلال العقود القليلة الماضية ما يرتبط بالبدانة، التي تزيد بدورها خطر الإصابة بالسرطان.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحد من تناول السكر يوميا إلى أقل من عشرة في المائة من مجموع ما يتناولونه من السعرات الحرارية.

وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت نتائجها في الدورية الطبية البريطانية، بيانات 101257 بالغا فرنسيا، 21 في المائة منهم رجال و79 في المائة نساء.

وتابعت الدراسة الحالات لمدة وصلت إلى تسع سنوات بين عامي 2009 و2018 لتقييم خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان، وخاصة سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

وأظهرت النتائج أن زيادة قدرها مائة ملليلتر يومياً في تناول المشروبات السكرية ارتبطت بارتفاع نسبته 18 في المائة لخطر الإصابة بالسرطان بوجه عام، وبنسبة 22 في المائة لسرطان الثدي.