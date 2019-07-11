اليابان تفتتح مشروع بناء في مدرسة كفر دان الثانوية

افتتح سفير الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية اليابانية ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو مبنى يضم 3 غرف صفية في مدرسة كفر دان الثانوية غرب جنين، الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وأوضح بيان صادر عن الممثلية اليابانية أن حكومة اليابان قدمت منحة مقدارها 90,690 دولارا إلى بلدية كفر دان، لتطوير وتحسين البيئة التعليمية في مدرسة كفر دان الثانوية من خلالِ بناءِ مبنى يضم 3 غرف صفية لطلاب الصف الخامس.

وأوضح أنه استفادَ من هذا المشروع بشكل مباشر نحو 88 طالبا لهذا العام، إضافة إلى 105 طلاب من الصف الأول تم نقلهم من المدرسة المستأجرة الى المدرسة الجديدة بعد انتهاء المشروع.

وأكد أوكوبو التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

يشار إلى أنه منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعدات للفلسطينيين تصل الى ما يزيد عن 1.9 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط.