قوات الاحتلال تختطف شاب في طولكرم

اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الخميس، شاباً فلسطينياً في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، بان مركبة بيضاء توقفت على جانب الطريق بشكل مفاجئ، عند مدخل مخيم نور شمس، وإذ بجنود الاحتلال يترجلون منها، ويعتدون على الشاب أحمد جمال، ومن ثم تم اختطافه وسحله داخل السيارة.

وأفادت، بأنه تم اعتقال الشاب جمال إلى مكان غير معروف حتى اللحظة.

وأظهرت لقطات فيديو مسجلة لأحد المحالات التجارية، لحظة توقف مركبة تقل جنود الاحتلال، واختطاف الشاب أحمد جمال، إلى مكان غير معروف.