حلقت طائرة الاستطلاع البريطانية Bombardier Global Express Sentinel R.1. رقم ZJ692 للمرة الثانية خلال يومين على طول ساحل البحر الأسود في روسيا.

ووفقا لبوابة Plane Radar، قامت طائرة الاستطلاع بمهمة في الساعة 07:10 بتوقيت موسكو وعادت إلى القاعدة.

وفي 9 يوليو/تموز، تم رصد طائرة استطلاع بريطانية في منطقة نوفوروسيسك.

في الآونة الأخيرة، تظهر الطائرات المسيرة الأجنبية والطائرات بشكل متزايد على حدود روسيا. يتم رصدها على البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.

ويرفض البنتاغون وقف العمليات الاستخباراتية على الحدود الروسية، على الرغم من دعوات وزارة الدفاع الروسية.