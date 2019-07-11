"تكافل" تصدر بيان مهم للمواطنين في غزة

نشرت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، ظهر اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للمواطنين في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إنه هناك جهات مجهولة ومشبوهة تعمل على الاتصال على هواتف مواطنين تطالبهم بمعلومات عائلية خاصة لغرض تقديم مساعدات إنسانية.
وأكدت أن تلك الاتصالات لم تصدر عن اللجنة وأن أهدافها مشبوهة وغير معلومة، مهيبةً بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك الاتصالات والتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية في عدم التجاوب معها.
ونوهت إلى أن أي اتصال منها يصدر عن مسؤوليها في محافظات القطاع مستخدمي الأرقام التالية :
0594555890
0594555891
0594555893
0594555894
0594555892
598904128
كما أكدت اللجنة أن أي اتصال منها على المواطنين يأتي بعد تسجيل المستفيد من برامجها، وليس بطريقة عشوائية.