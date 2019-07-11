"تكافل" تصدر بيان مهم للمواطنين في غزة

نشرت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، ظهر اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للمواطنين في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إنه هناك جهات مجهولة ومشبوهة تعمل على الاتصال على هواتف مواطنين تطالبهم بمعلومات عائلية خاصة لغرض تقديم مساعدات إنسانية.

وأكدت أن تلك الاتصالات لم تصدر عن اللجنة وأن أهدافها مشبوهة وغير معلومة، مهيبةً بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك الاتصالات والتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية في عدم التجاوب معها.

ونوهت إلى أن أي اتصال منها يصدر عن مسؤوليها في محافظات القطاع مستخدمي الأرقام التالية :

0594555890

0594555891

0594555893

0594555894

0594555892

598904128

كما أكدت اللجنة أن أي اتصال منها على المواطنين يأتي بعد تسجيل المستفيد من برامجها، وليس بطريقة عشوائية.