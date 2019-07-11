سلاح جديد.. روسيا تكشف عن طائرة على شكل "بومة"

كشفت صناعة الأسلحة الروسية النقاب عن طائرة بدون طيار تتنكر على شكل طائر "البومة" وذلك في معرض للأسلحة بالقرب من موسكو .

تجدر الإشارة إلى أنه إذا نظرت إلى الطائرة بدقة يمكنك أن ترى بوضوح المظلة الأمامية التي تحتوي على كاميرا مراقبة وماسح ضوئي ليزر يسمح لها بتحديد الكائنات التي يبلغ حجمها 10 أمتار.

ويمكن للطائرة بدون طيار الطيران لمدة 40 دقيقة في الهواء ومسح مساحة تصل إلى 20 كم، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية.

يمكن أيضًا تزويد الطائرات بدون طيار بغطاء مناسب للأنشطة النهارية، بحيث يبدو مثل طائر مفترس كبير يبحث في السماء عن فريسة.

يثير المشروع الروسي أيضًا تساؤلات حول جيوش الجانب الآخر. فقد كشف الجيش الأمريكي أيضًا عن طائرات صغيرة الحجم بحجم الدبابير والطيور الصغيرة.