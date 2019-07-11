7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري

يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا للاعتقال الاداري بحقهم.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن هؤلاء الأسرى يواجهون ظروفا صحية صعبة، يرافق ذلك مواجهتهم للإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم، والتي بدأت مع شروع كل واحد منهم في الإضراب، وتمثلت بالعزل، والنقل والتفتيش المتكرر، وحرمانهم من الزيارة، وعرقلة زيارات المحامين لهم، في محاولة لإنهاكهم والضغط عليهم.

وأوضح أن الأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، هو أقدم الأسرى المضربين عن الطعام، إذا يواصل إضرابه منذ 26 يوما، وقد جرى نقله يوم أمس من عزل معتقل "مجدو" إلى ما تسمى "بعيادة معتقل الرملة".

وبين أن الأسير عز الدين معتقل منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2019، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنه، وهو الإضراب الرابع الذي ينفذه خلال سنوات اعتقاله السابقة، والبالغ مجموعها خمس سنوات، علما أنه متزوج وله ثمانية أبناء.

كذلك يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله إضرابه عن الطعام منذ 19 يوما؛ وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15 عاما)، وهو متزوج وله أربعة أبناء، علما أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019.

ومنذ 11 يوما شرع ثلاثة أسرى بالإضراب عن الطعام وهم: الأسير محمد أبو عكر (24 عاما) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. علاوة على الأسير مصطفى الحسنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وهو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018 حيث صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علما أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها.

كما يخوض معهم الإضراب الأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس، وهو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما أصيب في مرحلة من عمره بمرض سرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علما أن آخر تاريخ اعتقال له كان في العاشر من يونيو/ حزيران 2018.

وآخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرين حسن الزغاري (23 عاما)، والأسير منير زهران (31 عاما).

الأسير الزغاري وهو من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه بعد قضائه مدة محكوميته البالغة سبعة أشهر، وفي اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر وبعد انتهائها صدر بحقه أمر إداري آخر لمدة ستة أشهر، علما أن مجموع سنوات اعتقاله خمس سنوات، ويقبع اليوم في عزل معتقل "عوفر".

أما الأسير منير زهران (31 عاما) وهو من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال قرابة سبع سنوات، وهو أيضا يقبع في عزل معتقل "عوفر".