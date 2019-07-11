منتخب الجزائر في مهمة صعبة.. ومواجهة بنكهة انجليزية بين محرز وزاها

يخوض منتخب الجزائر اختبارا صعبا، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره كوت ديفوار، ضمن الدور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

فعلى إستاد السويس في مصر، يلاقي المنتخب الجزائري الوحيد الذي حقق أربعة انتصارات في أربع مباريات بإشراف مدربه جمال بلماضي، نظيره الإيفواري الذي يقدم بإشراف إبراهيم كامارا، أداءً ثابتاً.

وتنتظر الجزائر لقباً قارياً ثانياً منذ تتويجها الوحيد على أرضها عام 1990، منذ ذلك العام، لم يتمكن محاربو الصحراء من رفع الكأس مجدداً، وعانوا حتى تخطي الدور ربع النهائي، باستثناء نسخة 2010 (المركز الرابع).

في نسخة 2019، بدا المنتخب الجزائري متألقاً وساطعاً، بإشراف بلماضي الذي تولى مهامه صيف العام الماضي، وأجمع المعلقون على أنه أعاد الانضباط إلى منتخب ضم في صفوفه العديد من النجوم في الأعوام الماضية، لكنه عانى من مشكلات مختلفة، لاسيما لجهة الانضباط والتكاتف، أبعدته عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأدت إلى خروجه من الدور الأول لأمم إفريقيا 2017 في الغابون.

دعم جماهيري كبير

وفي ذات السياق تتوالى الرحلات الجماهيرية الجزائرية على مصر، من أجل دعم محاربي الصحراء وحضور مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووافقت مصر على إقامة جسر جوي لنقل الجماهير من الجزائر، بعدما تأهل محاربو الصحراء لربع نهائي البطولة القارية، خاصة وأن الجماهير الجزائرية أبدت رغبتها في السفر إلى مصر لدعم الفريق.

وقال نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، "إن هناك رحلات جماهيرية متزايدة خلال الساعات المقبلة، حال بلوغ المربع الذهبي، للبقاء في مصر حتى نهاية البطولة لمدة أسبوع".

ويحاول مسئولو الاتحاد الجزائري، الحصول على تسهيلات بخصوص حضور الجماهير للمباريات لدعم المتخب الجزائري في الكان.

مواجهة نارية بنكهة انجليزية

ويمتلك المنتخبان نجمين فوق العادة، يُنتظر أن يسرقا الأضواء داخل المستطيل الأخضر، وهما رياض محرز، الجناح الأيمن للجزائر، وويلفريد زاها، الجناح الأيسر لكوت ديفوار.

ويلعب الثنائي في البريميرليج، حيث ينشط محرز في صفوف مانشستر سيتي، بينما يعد زاها من نجوم كريستال بالاس، وبات مرشحًا بقوة للانتقال إلى آرسنال.

ويعول منتخب الجزائر بشكل كبير على محرز، رغم وجود كوكبة من النجوم الآخرين.

وفي حال غياب سيرجي أورييه، مدافع توتنهام، عن تشكيلة الأفيال، سيسهل ذلك كثيرًا من مهمة محرز، الذي خاض 50 مباراة دولية مع الجزائر، وأحرز 12 وصنع 28 هدفًا، على الصعيدين الرسمي والودي.

وشارك محرز في 11 مباراة، خلال 3 نسخ لبطولات أمم إفريقيا، حيث سجل 5 أهداف وصنع اثنين.

وأحرز الدولي الجزائري هدفين في النسخة الحالية، حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، لعب زاها دورا مؤثرا في تأهل الأفيال لربع النهائي، بإحرازه هدف الفوز على مالي (1-0) في ثمن النهائي.

وبدأ زاها يظهر بشكل مؤثر في البطولة، بدايةً من مواجهة ناميبيا في الجولة الثالثة لدور المجموعات، حيث ساهم بقوة في فوز كوت ديفوار (4-1)، عندما أحرز الهدف الثالث.

ويُتوقع أن تكون مهمة زاها صعبة، في مواجهة الظهير الأيمن المتألق للجزائر، يوسف عطال، الذي يقدم مستويات مميزة في هذه البطولة.

ولعب زاها 10 مباريات دولية فقط، حيث أحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وسجل نجم كريستال بالاس هدفين، في النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا.