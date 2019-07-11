البرلمان الفرنسي يقر قانون الضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة

تبنى البرلمان الفرنسي الخميس، بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة مما يجعل من فرنسا إحدى أول الدول التي تفرض ضرائب على هذا القطاع.

وأقر مجلس الشيوخ النص في تصويت نهائي برفع الايدي. ويتوقع أن تفرض الضريبة على حوالى ثلاثين مجموعة تشمل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية وتجني 400 مليون يورو في 2019 ثم 650 مليونا في 2020.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فتح تحقيق بشأن "ضرائب الخدمات الرقمية" التي أقرت فرنسا فرضها، معربة عن مخاوفها من أن يكون هذا الإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدا. ويمكن أن يفضي هذا التحقيق إلى اتخاذ الولايات المتحدة تدابير مضادة.

من ناحيته قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يعتقد أنه يجب على الحلفاء تسوية خلافاتهما بدون اللجوء للتهديدات.

وأوضح لومير أن فرنسا دولة ذات سيادة، وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات سيادية.