ريال مدريد.. مطلوب 200 مليون يورو "فورا"

يحتاج فريق ريال مدريد الإسباني إلى بيع المزيد من اللاعبين من أجل الحصول على خدمات الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا أو أي نجم آخر هذا الصيف.

وعلى وجه التحديد تقدر احتياجات الفريق الملكي الإسباني بحوالي 200 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعبين، على الرغم من أن بيع عدد من اللاعبين في وقت سابق در على خزينة ريال مدريد حوالي 125 مليون يورو.

إذ بالفعل غادر 7 لاعبين ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل اللوس بلانكوس، هذا الصيف، هم ماركوس لورينتي وتيو هرنانديز وراؤول دي توماس وماتي كوفاتشيتش، وهؤلاء غادروا بشكل دائم، فيما تمت إعارة كل من لوكا زيدان وسيرخيو ريغيلون ومارتن أوديغارد.

ويأمل رئيس النادي فلورنتينو بيريز في "التخلص" من 6 لاعبين آخرين قبل أن تغلق نافذة الانتقالات الصيفية، ومن بينهم خاميس رودريغيز، الذي انتهت عملية انتقاله "تقريبا" إلى نابولي الإيطالي.

ولتحقيق غايته بالحصول على 200 مليون يورو من مبيعات اللاعبين، يعلق الميرينغي آماله على قدرته في التخلص من اللاعبين الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو قبل نهاية الميركاتو، لكنهما لا يرغبان بمغادرة الفريق، في حين يظل إيسكو موضع ترحيب من زين الدين زيدان في الموسم المقبل، بحسب صحيفة ماركا.

المرشحون للمغادرة

وبنظرة إلى اللاعبين في فريق ريال مدريد، يبدو أن الأسماء التالية هي المرشحة للمغادرة: خاميس رودريغيز وكايلور نافاس ولوكاس فازكويز وماريانو دياز.

في المقابل، يريد مانشستر يونايتد نحو 150 مليون يورو مقابل بول بوغبا هذا الصيف، وإذا لم يتمكن ريال مدريد من بيع أي لاعب، فلن يكون بمقدوره تحمل ذلك هذا المبلغ مقابل اللاعب الفرنسي.

وفي الأثناء، يبذل بوغبا قصارى جهده للوصول إلى لوس بلانكوس، غير أن الأمر يتوقف على ريال مدريد للتعبير عن اهتمامه بلاعب الوسط الفرنسي.

من ناحيته، ما زال إيسكو يقاوم الرحيل عن البرنابيو، وهو لم يرافق الفريق في معسكره في كندا لبداية الموسم، ولكن عدم سفره ليس بسبب خلافات، وإنما لحصوله على تصريح بالبقاء في المنزل من أجل حضور ولادة طفله الثاني.

وهذا لا يمنع أن يستمع النادي الملكي إلى العروض المقدمة للاعب الإسباني، في حال تلقى أي عروض، لكن في الواقع لم يتم تقديم أي عروض له بعد، لكن النادي يقدر قيمته بما يتراوح بين 65 و80 مليون يورو.

وإيسكو مقتنع تماما بأنه يستطيع أن يعود إلى أفضل حالته ويحقق أفضل ما لديه في ظل قيادة زيدان، وهو يريد البقاء لإثبات نفسه في الموسم المقبل.

أما الكولومبي الدولي رودريغيز، فهو على وشك لم الشمل مع كارلو أنشيلوتي في نابولي، مع استمرار المحادثات بين لوس بلانكوس والنادي الإيطالي، الذي يرغب في الحصول على خدمات خاميس على سبيل الإعارة قبل الانتظار حتى الصيف المقبل لدفع رسومه المقدرة بنحو 40 مليون يورو.

لكن ثمة شائعات مفادها أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على خدمات رودريغيز، الذي قضى عامين على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني مع أحقية الشراء، غير أن النادي البافاري تخلى عن حق الشراء مع نهاية الإعارة.

من جهته، يبدو أن الكوستاريكي كايلور نافاس كان في طريقه للخروج في وقت مبكر من الصيف، لكنه الآن برفقة ريال مدريد في رحلته إلى كندا، وهو يتدرب إلى جانب كل من البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندريه لونين والإسباني دييغو ألتوب، بينما يتطلع النادي إلى التخلص من نافاس الذي يقدر ريال مدريد قيمته بما بين 35 و40 مليون يورو.

يبدو أن وصول الصربي لوكا يوفيتش أكد خروج ماريانو دياز هذا الصيف، وينتظر ريال مدريد عرضا بقيمة 20 مليون يورو للسماح له بالرحيل.