اصابات بالاختناق خلال هدم قوات الاحتلال خيمة اعتصام جنوب القدس

أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق شديدة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاههم أثناء شروعهم في هدم خيمة اعتصام نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، على أراضي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا الخيمة وهدموها بعد الاعتداء على المتضامنين المتواجدين فيها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، كما تسببت القنابل باشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية في المكان.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، شرعت منذ صباح اليوم، بإقامة خيمة الاعتصام في حي وادي الحمص تضامنا مع الأهالي في مواجهة قرار الاحتلال هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 شقة يقطنها 3 آلاف مقدسي.

يذكر أن "المحكمة العليا الإسرائيلية" أقرت مؤخرا هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص في قرية صور باهر، بذريعة "قربها من جدار الفصل وتشكّل خطرا أمنيا"، وهي سابقة خطيرة تمنح الضوء الأخضر للاحتلال لهدم مبان ومنشآت محاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.