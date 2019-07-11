رؤساء كيبوتسات الغلاف: قبل الإقدام على الحرب حصنوا منازلنا

اشتكى رؤساء "كيبوتسات" ما يسمى بـ"غلاف غزة" عدم استعدادهم للحرب خلال نقاش ساخن جرى في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.

وأعرب رؤساء "الكيبوتسات" بحسب موقع "المستوطنين 7" عن غضبهم من "سياسة الحكومة لعدم تحصينها منازلهم والمباني العامة من الصواريخ".

وقال رئيس المجلس الاستيطاني لـ"سديروت"، إن الحكومة خصصت مليار شيكل لبناء الجدار الأرضي لمواجهة الأنفاق، ولم تخصص شيكلًا واحدًا لتحصين منازل سديروت والكيبوتسات لمواجهة صواريخ غزة، رغم الزيادة السكانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحرب عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك المواجهة ستكون مفاجئة.