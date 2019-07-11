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الحدث لن يمر مرور الكرام

القسام يهدد الاحتلال بالرد على الشهيد الأدهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:58 - 11 يوليو 2019
سرايا القدس وكتائب القسام ‫(38535698)‬ ‫‬.JPG سرايا القدس وكتائب القسام ‫(38535698)‬ ‫‬.JPG
بنك فلسطين
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أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، ان الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا الشاب محمود أحمد صبري الأدهم 28 عاماً، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور .

وقال القسام خلال بيان مقتضب تعقيباً على استشهاد الشاب الأدهم ، نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة ، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي.

واستشهد ظهر اليوم الخميس، شاب أصيب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال صباحاً شرق بيت حانون.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مرصد يتبع للمقاومة شرق بيت حانون، ومحيطه وبالقرب من رعاة أغنام في المنطقة.

من جهتها، زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد الأدهم، من سكان بلدة جباليا شمال القطاع، وهو أحد مجاهدي قوة "حماة الثغور".

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