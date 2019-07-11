نتنياهو من عسقلان: نستعد لمواجهة عسكرية واسعه مع غزة ستكون مفاجئة

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" أنه يفضل أن تكون هناك تهدئة، لكنه يستعد لحملة واسعة ومفاجئة في غزة، وأن اعتبارات الانتخابات لا تهمه.

وكان نتنياهو، قد افتتح صباح اليوم حي سكني جديد في مدينة عسقلان لتوطين المهاجرين اليهود الناجين من المحرقة.

وقال نتنياهو " نحن نفعل وسنفعل كثيراً من أجل المهاجرين ليس بالكلام بل بالأفعال".

وقد كشف مركز الاحصاء الاسرائيلي بأنه خلال العام الماضي 2018 وصل إلى الأراضي المحتلة –إسرائيل- نحو 28 ألف مهاجر يهودي من روسيا والدول الاوربية معظمهم يحلمون شهادات علمية.

ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية فقد ارتفعت نسبة المهاجرين القادمين من روسيا عام 2018 إلى 46,6% مقارنة بعدد المهاجرين الروس عام 2017، مشيرة إلى أن نحو 10.460 مهاجراً من روسيا وصلوا لإسرائيل عام 2018.

ولفتت القناة إلى أن 78.2% من اليهود المهاجرين وصلوا من القارة الأوروبية بينما وصل من الامريكيتين نحو 15.3% ومن قارة آسيا 5.2% ومن أفريقيا 1.3% من نسبة المهاجرين اليهود الذين وصلوا إسرائيل عام 2018.

وقد عملت إسرائيل على توطين المهاجرين اليهود بشكل رسمي في المدن الكبرى حيث بلغت نسبة اليهود الذين تم توطينهم في تل أبيب المحتلة 11.1%، وفي يافا 9.5%، وفي القدس المحتلة وفي نتانيا 8.5%، وفي حيفا بلغت النسبة التي تم توطينهم 7.9٪.

يديعزت