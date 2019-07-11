نصب آلية..الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق بيت حانون ويصيب شاباً

أصيب صباح اليوم الخميس، أحد عناصر الضبط الميداني في قدمه برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مرصد يتبع للمقاومة شرق بيت حانون.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المرصد ومحيطه، وبالقرب من رعاة أغنام في المنطقة.

وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال اليوم عن نصبه آلية عسكرية تابعة لوحدة الهندسة قرب معبر المنطار "كارني" القريب من حي الشجاعية.

وحسب موقع 0404، فالاحتلال نصب الآلية ضمن عمل استثنائي، حيث أدى نصب الآلية حالة شد انتباه سكان الشجاعية.