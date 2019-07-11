ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نصب آلية..الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق بيت حانون ويصيب شاباً

  • فلسطين اليوم - بيت حانون
  • 09:58 - 11 يوليو 2019
حدود غزة حدود غزة
بنك فلسطين
مشاركة

أصيب صباح اليوم الخميس، أحد عناصر الضبط الميداني في قدمه برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مرصد يتبع للمقاومة شرق بيت حانون.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المرصد ومحيطه، وبالقرب من رعاة أغنام في المنطقة.

وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال اليوم عن نصبه آلية عسكرية تابعة لوحدة الهندسة قرب معبر المنطار "كارني" القريب من حي الشجاعية.

وحسب موقع 0404، فالاحتلال نصب الآلية ضمن عمل استثنائي، حيث أدى نصب الآلية حالة شد انتباه سكان الشجاعية.

 

متعلقات