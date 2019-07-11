السنغال تتأهل للمربع الذهبي على حساب "بنين"

تأهل المنتخب السنغالي إلى نصف نهائي كأس أمم افريقيا 2019 عقب فوزه اليوم الأربعاء على بنين بهدف دون رد في المواجهة التي وقعت بينهما برسم ربع نهائي البطولة.

وبهذا الفوز يكون منتخب السنغال أول المتأهلين للمربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخلال المباراة ألغى الحكم هدفا لساديو ماني في الدقيقة 54 بداعي التسلل إثر ضربة خطأ ثابتة، وذلك بعد الرجوع لتقنية "الفار".

وسجل هدف الفوز لـ "أسود التيرانغا" اللاعب إيدريسا غيي في الدقيقة 70 من زمن المباراة التي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال، وذلك بمساعدة تقنية الفيديو المساعد (الفا) التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ بطولة كأس الأمم بعد قرار الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم استخدامها في دور ربع نهائي البطولة.

وبعد الهدف ألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لـ "أسود التيرانغا" سجله ساديو ماني في الدقيقة 73 بداعي التسلل حيث توقفت المباراة لدقائق معدودة للرجوع لتقنية "الفار" من أجل التأكد من صحة التسلل.

ويضرب المنتخب السينغالي في دور النصف النهائي، موعدا مع الفائز في مباراة تونس ومدغشقر التي تجرى غدا الخميس.