العالول: الوفد الأمني لن يصل لرام الله اليوم وكلمة مهمة لعباس خلال اجتماع المجلس الاستشاري

نفى محمود العالول عضو اللجنة المركزية نائب رئيس حركة فتح اليوم الخميس، وصول الوفد الأمني المصري اليوم لرام الله لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال العالول خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان الوفد الأمني المصري لم يقدم حتى اللحظة أي رؤية أو رد بشأن مطلب حركة فتح، حول المدة الزمنية لتطبيق اتفاق 2017 وآلية التنفيذ.

وقال العالول أن هناك اجتماعاً مهماً للمجلس الاستشاري لفتح سيعقد مساء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، حيث سيلقي كلمة في بداية الاجتماع .

وأوضح ان الاجتماع يأتي بعد سلسلة اجتماعات بين أعضاء اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية خلال اليومين الماضيين ، مبيناً انه سيتم بحث العديد من الملفات المهمة منها تداعيات صفقة القرن ، والملف الداخلي وغيرها من الملفات .

وجدد العالول نفيه كافة الاخبار التي تم تداولها بالأمس بشأن عقد اجتماعات بين قيادات السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية، وإنهاء القطيعة بين واشنطن والسلطة ، معتبراً ان واشنطن تواصل إجراءاتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية وخاصة بعد قطع الأموال في الاونروا واغلاق مكتب منظمة التحرير .