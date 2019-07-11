البنتاغون: صاروخ “هواسونغ” الكوري الشمالي قادر على ضرب كل البر الأمريكي

أظهر تقرير سنوي صادر عن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، الخميس، أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات “هواسونغ- 15” الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه تجريبيا في تشرين ثاني/نوفمبر 2017، قادر على ضرب أي نقطة في البر الأمريكي الرئيسي.

وهذا هو أول تقييم رسمي تعده القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد بشأن قدرة الصاروخ الكوري الشمالي على الوصول إلى كل البر الأمريكي الرئيسي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتمتلك كوريا الشمالية ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هي هواسونغ 13، وهواسونغ- 14، وهواسونغ 15، ويقدر مداها بـ5500 كيلومتر، و10058 كيلومترا، و12874 كيلومترا على الترتيب، وفقا للتقرير.

ولدى كوريا الشمالية بالإضافة إلى ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متوسطة المدى وغيرها.

وقدمت القوات الأمريكية تقييماتها بأن الصاروخين الباليستيين العابرين للقارات هواسونغ 14، وهواسونغ 15، قادران على الوصول إلى معظم أجزاء البر الأمريكي الرئيسي، وجميع أنحائه.

كما ذكر الجيش الكوري الجنوبي في تقريره السنوي الصادر مطلع العام الجاري، أن مدى الصاروخ الباليستي هواسونغ 15، يبلغ أكثر من 10 آلاف كيلومتر.