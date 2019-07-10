قناة عبرية: سيتم نشر فيديو غداً يوثق عملية اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي د. الشقاقي

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13 مساء اليوم، أنه سيتم بث شريط فيديو يوم غدٍ يوثق عملية اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا عام 1995.

وذكرت القناة، أن شاهدة عيان وحيدة تتحدث الإنجليزية اسمها "أوديت"، كانت حينها عمرها 24 عاماً وجديدة في الموساد الإسرائيلي، روت عملية اغتيال مؤسس الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي نهاراً في أحد شوارع مالطا عام 1995، تقول :"كنت أتنزه على شاطئ البحر الساعة 12:45 ظهراً وكان الشقاقي يحمل أكياساً وهدايا عائداً لفندق دبولمات في مالطا، وعندما اقترب من باب الفندق كان عناصر الموساد يرقبونه.

وأضافت، شاهدت شابا عميل للموساد يضع يده داخل جيبته يبدو كان بيده مسدساً ويرتدي بدلة ويغطي رأسه وحينها بدأ بإطلاق النار 6 أو سبع رصاصات، وعندما سقط "الشقاقي" على الأرض استمر بإطلاق النار للإجهاض عليه.

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام في تعقيب على نشر فيديو اغتيال الشقاقي لـ "فلسطين اليوم"، أن "إسرائيل" تهدف من عرض الفيديو الخاص باغتيال مؤسس الحركة الشقاقي رحمه الله، إلى استعراض قوتها وقدرتها على النيل من قادة الشعب الفلسطيني وقادة هذه الأمة، موضحاً أن إسرائيل تحاول استعراض قوتها في هذه الفترة بالذات حيث يبدو أنها بحاجة إلى طمأنة المجتمع "الإسرائيلي" إلى قدراتها الأمنية واللوجستية.

وأضاف، أن مجمل الأحداث في المنطقة يدفع إسرائيل لاستعراض قوتها هذه، خاصة أنه بات واضحاً أن قوة أمريكا تتآكل في المنطقة والعالم، وواضح أن هناك قوى في المنطقة كإيران تقف بقوة وعناد في مواجهة أعظم قوة بشرية على الأرض الان وهي أمريكاـن؛ وما يمثله هذا الوقوف الإيراني ضربة لإسرائيل وتحدٍ لها.