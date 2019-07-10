شعت ينفي وجود ماجد فرج في أمريكا ويؤكد أنه في القاهرة

نفى مستشار الرئيس للشؤون الخارجيّة والعلاقات الدوليّة، نبيل شعث، وجود رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج في الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، مؤكداً أن اللواء فرج يتواجد الآن في القاهرة.

وقال شعث في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن اللواء فرج يتواجد في القاهرة منذ أيام، للقيام بمهمة شخصية لا علاقة لها بالمجال السياسي نهائيًا.

وأكد أن موقف السلطة واضح من العلاقات الأمريكية ، وليس لديها أي قبول لصفقة القرن ولا لورشة البحرين ولا لترامب.

وتابع " موقفنا مبدأي لا حوار مع أمريكا إلا على أساس حل الدولتين ، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، و عاصمتها القدس ، والذي يستند إلى الشرعية الدولية وإلى الاتفاقات الموقعة.

يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، صرح في وقت سابق من اليوم على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ماجد فرج يتواجد في واشنطن بشكل سري ودون إعلان، رغم مقاطعة السلطة لأي حوار مع أمريكا.

وأكد أبو مرزوق عبر حسابه في تويتر وصول حركته عدة رسائل للحوار مع الإدارة الأمريكية. وأن الحركة رفضاً لسببين وهما: خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)".، والثاني مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني.