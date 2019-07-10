نتنياهو: التعاون مع مصر يتم في مجالات كثيرة تساهم في أمن "إسرائيل"

شارك رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، ورئيس الدولة العبرية روفي ريفلن باحتفال يوم استقلال مصر ال67 والذي أجراه السفير المصري في "إسرائيل" بمنزله.

وقال نتنياهو خلال الاحتفال "أنا أفضل السلام لننتظر نشر الرئيس الامريكي لخطة صفقة القرن ومن ثم سنقوم بدراستها".

وقد أعلن نتنياهو خلال المناسبة بأن وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينس سيقوم بزيارة مصر. وأضاف نتنياهو قائلا "إن السلام بين "إسرائيل" ومصر بمثابة حجر الزاوية لاستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن التعاون مع مصر يسير في مجالات كثيرة تسامهم في أمن "إسرائيل".