وصول قافلة أميال الابتسامات 37 بوفد طبي أردني إلى غزة

وصلت قافة أميال الطبية مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتضم فريقاً طبياً أردنياً من عدة تخصصات جراحية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن قافة أميال الابتسامات الـ37 الطبية الأردنية وصلت القطاع الليلة برئاسة د. عصام يوسف، ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمهورية الهاشمية لمساعدة مرضى غزة.

وأشارت الوزارة، إلى أن القافلة تضم وفداً طبياً من عدة تخصصات جراحية لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للمرضى.

وأوضح مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة د. أشرف أبو مهادي، بأن الفريق مكون من 12 شخصاً في حين سيبدأ العمل في متابعة حالات المرضى لمدة أسبوع.

وأشار إلى أن الوفد سيتابع عمله في مستشفى غزة الأوروبي ومجمع الشفاء الطبي، موضحاً بأنه متخصص في العيون والشبكية وجراحة المخ والأعصاب والاوعية الدموية والمناظير وزارعة الكلى والأورام إلى جانب جراحة الأطفال.

وأكد د. أبو مهادي بأن الوفد سياهم في تخفيف العبء على مرضى قطاع غزة، في ظل وضع الاحتلال "الاسرائيلي" عراقيل أمامهم، وحرمانهم من لعلاج في الخارج.



