وزراء الإعلام العرب يناقشون الأسبوع المقبل الخطة الإعلامية للتصدي للقرار الأميركي بشأن القدس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد أعمال الدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة يوم 17 الجاري برئاسة السعودية.

وسيشارك في الاجتماع وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة للمهام إعلامية، وسيتم مناقشة قضايا الإعلام الهامة، خاصة الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي بشأن القدس.

من جانبه، قال مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 18 بندا، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها إحدى البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس، والتي لا زالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية خاصة في ظل تعنت الجانب "الإسرائيلي"، إضافة إلى المواضيع الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف الغويل في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، "أنه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" يظل بندا دائما على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والارهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن خلال هذه الدورة عددا من البنود الهامة الاخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، إضافة إلى موضوعات اخرى.

ولفت إلى أن هذه الدورة تشهد أيضا استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وأكد الغويل انه يسبق هذه الدورة للمجلس الوزاري عقد اجتماع الدورة العادية (93) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع الدورة (11) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي، لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس تمهيدا لعرضه على وزراء الإعلام لاعتماده.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عددا من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميا.

يشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئا عند الضرورة.