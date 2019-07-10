تهمه فساد جديدة بحق نتنياهو ومقربيه مع شركة مكسيكسة 

كشفت قناة عبرية مساء اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقربين منه متورطين في قضية فساد جديدة، تتعلق بمصالح شخصية مع شركة مكسيكية لحفر المناجم في صحراء النقب.

وذكرت القناة العبرية الحادي عشر، أن معلومات وصلت للشرطة الإسرائيلية حول قضية الفساد الجديدة بحق نتنياهو، وفتحت تحقيقاً في الأمر إن كانت قضية المصالح الشخصية ومقربيه مع الشركة المكسيكسة كانت على حاسب منح الشركة أموالا من أموال الشعب.

وفي إطار التحقيق تم جمع معلومات من داخل "إسرائيل" ومن خارجها ولكن وحسب جهات قضائية مختصه تم تجميد التحقيق لعدم توفر أدلة كافية.