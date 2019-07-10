نتنياهو: "أراضي الضفة الغربية ملك لنا ولن نخلي أية مستوطنة"

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إخلاء مستوطنات من الضفة الغربية ضمن أي خطة سياسية مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو خلال مراسم احتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة مستوطنات شمالي الضفة الغربية " أقولها بكل بساطة لن يتم إخلاء مستوطنين ولا حتى عرب لا يمكن إخلاء أي مستوطنة ضمن أي خطة سياسية مهما تكون لقد انتهينا من ذلك في إشارة لانسحاب إسرائيل من مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة.

وأضاف " شمالي الضفة الغربية أرضنا ، وسنواصل التطوير والبناء الاستيطاني ، وفي إطار أي خطة سياسية لن نخلي أي مستوطنة، وستواصل قوات الجيش بالسيطرة على الارض حتى نهر الأردن، مشيراً إلى أنه يعمل على التوصل لتفاهم دولي حول ذلك.