الاتحاد الاوروبي يعارض قيام دول أوروبية بنقل سفاراتها للقدس

ذكرت قناة إسرائيلية أن مسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي حاولوا التصديق علي بند يمنع الدول ذات العضوية بالاتحاد الاوروبي نقل ممثلياتها الدبلوماسية من تل ابيب للقدس؛ لكن دولتا التشيك والمجر اعترضتا على البند ومن ثم تم سحبه.

وحسب القناة الاسرائيلية الـ 11، فإن مسؤولين من الاتحاد الاوروبي لم يسحبوا عدة قرارات من عدة دول أوروبية لفتح مكاتب تجارية لها بالقدس وحاول المسؤولين الأوروبيين اعتماد قرار يوجب جميع دول الاتحاد الأوروبي عدم فتح مكاتب تجارية لها بالقدس حتى يتم التوصل لاتفاق دولي حول قضية القدس.

وأشارت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أدركوا أن هذا القرار من شأنه أن يلغي فرص الاستمرار في الضغط على الدول الأوروبية لنقل سفاراتها للقدس.