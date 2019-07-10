طائرات "إسرائيلية" تدربت لمسافات بعيدة قرب اليونان لاختبار المسافة مع إيران

قال عدد من هواة الطيران بان طائرات "إسرائيلية" مقاتله أجرت أول أمس الاثنين تدريب خاص للطائرات "الإسرائيلية" المقاتلة قرب جزيرة كريت اليونانية وقد تابع هواة الطيران الطائرات "الإسرائيلية" بواسطة برنامج حاص بالطيران المدني. والتي تبعد قرابة 1100 كيلو عن "إسرائيل".

وقال الهواة ربما التدريب الجوي "الإسرائيلي" قرب اليونان بمثابة تدريب لمهاجمة ايران.

وقد هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امس الثلاثاء إيران قائلا :"على إيران أن تتذكر أن طائراتنا تصل إلى كل مكان بما فيها طهران".

جاء تصريحات نتنياهو خلال تفقده سرب طائرات ال-F-35 وعقد جلسة أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي وقائد سلاح الجو اعميكام نوركين ومنتدى قادة سلاح الجو في قاعدة نيفاتيم الجوية.

وقال نتنياهو: “أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة "العظيم", ال-F-35. إيران تهدد مؤخرا بتدمير "إسرائيل"، يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط, وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا".