"زيدان" ينتقل من ريال مدريد إلى سانتاندر على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إعارة حارسه الشاب لوكا زيدان، نجل مدربه زين الدين زيدان إلى نادي راسينغ سانتاندر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا لمدة موسم واحد.

وحصل لوكا البالغ من العمر الحادية والعشرين، على تكوينه في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد إلى جانب شقيقه إنزو.

وبعد عودته لتدريب ريال مدريد في آذار/مارس الماضي، منح زيدان الفرصة للوكا لكي يلعب أساسياً بين الخشبات الثلاث في المباراة ضد هويسكا على ملعب سانتياغو برنابيو والتي انتهت بفوز فريقه 3-2.

ويحرس عرين ريال مدريد حاليا البلجيكي تيبو كورتوا بالإضافة إلى الكوستاريكي كيلور نافاس.