تحديد موعد جديد لإياب نهائي كأس فلسطين

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موعداً جديداً لإياب نهائي كأس فلسطين، والذي سيجمع بين خدمات رفح ومركز بلاطة.

وأعلن إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس الاتحاد، أن المباراة ستقام في الرابع من شهر أغسطس/ آب المقبل على ملعب نابلس.

وأكد أبو سليم أن الإعلان عن موعد المباراة الجديد يأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة مع الاتحادين الآسيوي والدولي من أجل إقامة المباراة.

وشدد أبو سليم على أن اتحاد الكرة برئاسة اللواء الرجوب مُصر على إقامة مباراة الإياب واستكمال العرس الرياضي الوطني، مشيراً إلى أن ممارسات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية لن تثني المنظومة الرياضية من استكمال النشاط الرياضي في فلسطين.

وكانت مباراة ذهاب كأس فلسطين انتهت بالتعادل الإيجابي بين خدمات رفح ومركز بلاطة (1-1) على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، بينما كان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في الثالث من الشهر الحالي، لكن سلطات الاحتلال رفضت منح بعثة خدمات رفح التصاريح للتوجه إلى الضفة الغربية وخوض اللقاء ليتم تأجيل المباراة.