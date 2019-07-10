يديعوت: العام الحالي شهد انخفاضاً في عدد الحرائق بغلاف غزة مقارنة مع العام الماضي

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن العام الحالي (2019) شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الحرائق في مستوطنات غلاف غزة الناجمة عن البالونات الحارقة مقارنة مع العام الماضي 2018.

ولفت الموقع العبري إلى أن العام الحالي تسبب البالونات الحارقة باشتعال النيران في 1400 دونم في حين في عام 2018 حرقت البالونات 34 ألف دونم.

وأشار الموقع إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية حدث انخفاضاً كبيراً في عدد الحرائق في مغلف غزة نتيجة لإطلاق البالونات الحارقة بنسبة 80 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلك النتائج من قبل جهات مختصة بما في ذلك مكافحة الحرائق والإنقاذ "الإسرائيلية" وسلطة الطبيعة والمتنزهات والصندوق القومي اليهودي.

ووفقاً للبيانات في أبريل ومايو ويونيو اندلعت 190 حريقاً مقارنة مع 977 في نفس الفترة من عام 2018. ثم أحرق حوالي 34 ألف دونم مقارنة مع 1400 العام الحالي 2019.

وأظهرت البيانات أيضا أنه في عام 2018، اندلع تسعة حرائق في المتوسط ​​ وفي أشد الأيام قفز العدد إلى 30 حريقاً هذا العام وانخفض المتوسط ​​ اليومي لعدد الحرائق إلى حريقين في اليوم، وفي الأيام الأشد وقعت 10 حرائق يوميا اندلعت نتيجة بالونات حارقة أطلقها شبان من قطاع غزة نحو "مستوطنات غلاف غزة" وتميزت المظاهرات العنيفة على السياج الفاصل خلال مسيرات العودة ​بعدد كبير غير عادي من الحرائق.

وأشار الموقع العبري إلى أن من بين أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض عدد الحرائق هو تطوير أنظمة إطفاء الحرائق وخاصة تقصير أوقات وصولها، لافتاً إلى أنه في عام 2018، تطلب الأمر من الطواقم تحديد مواقع اشتعال النار والوصول إليها خلال 8 دقائق بينما تم تخفيض الوقت في عام 2019 إلى 5 فقط.