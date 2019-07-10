غضب وسخط على لاعبي منتخب مصر بعد فيديو الإعلان الجديد

بعد الإعلان الذي غزا شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون المصرية حول قدرة منتخب مصر على تحقيق كأس أمم أفريقيا المقام على أرضه، أنتجت إحدى شركات المياه الغازية إعلانا جديدا لها، تضمن اعتذرا للاعبي المنتخب الوطني المصري بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ16.

لكن الجماهير المصرية الغاضبة ردت على الإعلان بصورة قاسية وصعبة، وهاجمت لاعبي المنتخب كما وصفتهم بالمتخاذلين، فضلًا عن الهجوم الشرس الذي تعرض له الاتحاد المصري لكرة القدم حتى بعد تقديم استقالته.

وأظهر الإعلان اعتذار عدد من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم كابتن المنتخب المصري اللاعب محمد المحمدي، وخط الوسط طارق حامد واللاعب محمود تريزيجيه، والمدافع محمود علاء، وأحمد حسن كوكا.

وقال اللاعبون في الإعلان "بصوا احنا ممكن نديلكم حجج.. السنين، وممكن نقول الحكام وانتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر أسفين".

وأثار الفيديو غضب الكثير من المتابعين والجماهير الذين اعتبروه مسئ للشعب المصري، متهمين اللاعبين بالتربح من خلف هموم الشعب المصري، متسائلين "حد يعمل إعلان لهزيمه؟".

​وكان حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، اعتذر للجماهير بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

​عبر حسابه بموقع "تويتر"، "عايز أعتذر لكل الجمهور، الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع".

​وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

​سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.















