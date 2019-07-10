أبو مرزوق: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، عن رسائل وصلت إلى حركته من أجل إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر (تويتر): "أكثر من رسالة وصلت لحماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين".

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس أن السبب الأول، خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)، فيما الثاني هو مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكيين؛ حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني.

وأضاف أبو مرزوق: "المفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية في أمريكا وبدون إعلان".