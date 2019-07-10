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"هواوي" تستعد للعودة إلى السوق الأمريكية بعد تخفيف العقوبات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:54 - 10 يوليو 2019
بنك فلسطين
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قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء عدد من العقوبات عن شركة "هواوي" الصينية لتسمح للشركات الأمريكية بالتعامل معها.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إزالة جميع العقوبات المفروضة على شركة "هواوي" الصينية تقريبا، لتسمح للشركات الأمريكية بالتعامل معها.

فوفقا لوزير التجارة الأمريكي، ويلبر روسي، فإن واشنطن ستسمح للشركات الأمريكية ببيع المنتجات الصينية الخاضعة لشروط الأمن القومي للبلاد موضحا ذلك بعدم السماح بتحويل الدخل من الشركات الأمريكية إلى الأجنبية.

لتبقى في ذلك الشركة الصينية في "القائمة السوداء" وللتعامل معها تحتاج إلى الترخيص، وسيتم النظر في طلبات الترخيص من جديد، بحسب مانشرت صحيفة "The Financial Times" الأمريكية.

يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

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