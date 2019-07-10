ملحم: اتفاقية فلسطينية أردنية حول مشاريع الطاقة وتعرفة الأسعار وتخفيضها

أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن الجانبين الفلسطيني والأردني سيوقعان اتفاقية في الأول من أغسطس\ آب القادم، حول مشاريع الطاقة وتعرفة الأسعار وتخفيضها، وأن المفاوضات مستمرة بين الجانبين حول هذا الموضوع.

وأكد ملحم في حديث للإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، على أهمية اجتماع اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية الذي عقد في الأسبوع المنصرم، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لما يحققه من التأكيد على التعاون المشترك بين البلدين وتوسعة الاستيراد النفطي من الأردن وخلالها بما يصل لنحو 80 بالمئة بدلا من عشرين لتحقيق الرؤية الفلسطينية الوطنية في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتحقيق الأمن الطاقي.