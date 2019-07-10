توقيع 5 اتفاقيات بين قطر وواشنطن

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية اليوم الأربعاء 5 اتفاقيات أبرزها في مجال الدفاع والطيران.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة ولقاءه دونالد ترامب.

ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض فقد أبرمت الدوحة وواشنطن 5 اتفاقات بحضور أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي:

– اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة “بوينغ” لشراء 5 طائرات شحن من طراز “بوينغ 777”

– اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة “جلف ستريم” للطيران لشراء طائرات.

– اتفاقية بين شركتي الطاقة "قطر للبترول" و"شيفرون فيليبس" للكيميائيات لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في قطر.

– إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي من طراز Patriot وNasam.

– اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جنرال إلكتريك" لتوفير وصيانة محركات GEnx وGE9X.