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الحكومة توقع منحة إغاثية مع الصين لدعم الأسر الفقيرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:01 - 10 يوليو 2019
بنك فلسطين
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وقعت الحكومة، اليوم الأربعاء، ممثلة بالأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والحكومة الصينية ممثلة بسفيرها لدى فلسطين قواه واي، منحة إغاثية بقيمة مليوني دولار لدعم الأسر الفقيرة في فلسطين.

وشكر غانم خلال توقيع الاتفاقية بمكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله، الصين على هذه المنحة ودعمها المتواصل لفلسطين، على المستويين السياسي والاقتصادي، معربا عن أمله بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد السفير الصيني مواصلة بلاده تقديم الدعم لفلسطين، مشددا على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية، ومواصلة مساعيها لإحلال السلام على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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