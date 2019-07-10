الكشف عن قضية سطو وسرقة عن طريق البصمات شمال غزة

كشفت طواقم شرطة الأدلة الجنائية بمحافظة شمال غزة قضية سطو وسرقة من بلدية أم النصر بمنطقة القرية البدوية شمال غزة.

وأوضح مدير الأدلة الجنائية شمال غزة الرائد يوسف حمد أن كوادر شرطة الأدلة الجنائية بالشمال استقبلوا إشارة تفيد بوجود عملية سطو وسرقة داخل بلدية ام النصر وعلى الفور توجهوا الى مسرح الجريمة وقموا بعمليات جمع الأدلة " الظاهرة والخفية " ورفع البصمات.

وأشار حمد إلى قيام خبراء البصمة بالمعمل الجنائي بفك رموز البصمة الموجودة على الأدلة والحصول على بصمة واضحة للجاني.

ولفت إلى أنه تم حصر عدد من المشتبه بهم من قبل المباحث وتمكنوا من مطابقة البصمة مع المدعو (أ.ح) وبمواجهته اعترف بقيامه بالسطو على البلدية وسرقة مبلغ من المال وبعض المقتنيات منها وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.