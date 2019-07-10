أول مخططات ليفربول "الكبرى" هذا الصيف

بعد صيف جاف من ناحية الانتقالات، بدأ ليفربول الإنجليزي أول تحركاته "الجدية" في سوق الانتقالات، تجاه أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لتقارير إنجليزية صدرت الأربعاء، وضع ليفربول النجم الإسباني ماركو أسينسيو صوب عينيه، في مخطط لتعزيز قوته الهجومية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "إكسبريس" إن ليفربول رصد مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع النجم الإسباني الشاب، الذي قد يرحل عن "الملكي" بحثا عن مكان أساسي بالخارج.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو مقابل الحصول على لاعب بالمقابل، الأمر الذي سيعني أن على ليفربول التخلي عن أحد لاعبيه مقابل أسينسيو.

واعتبرت الصحافة الإنجليزية النجم البالغ من العمر 23 عاما "خيارا مثاليا" لليفربول، حيث يستطيع النجم الشاب اللعب على الطرفين، وخلف المهاجمين، مما يجعله لاعب "جوكر" يستطيع سد أي فراغ.

كما يمتلك أسينسيو خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، سبق أن حققها عامي 2017 و2018، حين سجل أهدافا حاسمة في كلا النسختين.

ولم يتعاقد ليفربول حتى الآن مع أي نجم كبير خلال فترة الانتقالات، مما أثار التساؤلات بشأن مخططات المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي "سيحارب" على الجبهتين المحلية والأوروبية الموسم المقبل.

بالرغم من الاهتمام الحقيقي، لا تزال مهمة بطل أوروبا بالتعاقد مع أسينسيو صعبة جدا، وذلك لأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان متمسك باللاعب، وفقا لتصريحاته نهاية الموسم الماضي.