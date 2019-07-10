الرئيس الأفغاني: الوقت مناسب لصنع السلام

يرى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاربعاء، أن الوقت الحالي هو "الوقت المناسب" لصنع السلام في افغانستان داعيا مرة أخرى حركة طالبان إلى التفاوض مع حكومته.

وكانت سلسلة محادثات قد جرت في الأيام الماضية يبدو أنها غيرت مسار الأمور في افغانستان، حيث أعلنت الولايات المتحدة وطالبان عن تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات جرت في الدوحة.

وحضر بعض أعضاء الدائرة المقربة من غني المحادثات في العاصمة القطرية مع حركة طالبان رغم ان وجودهم كان فقط "بصفة شخصية".

وقال غني خلال مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه الاتحاد الاوروبي في كابول "في السنوات الـ 18 الماضية، لم يكن الوقت مؤاتيا لتحقيق سلام فعلي. الآن هو الوقت المناسب".

وأضاف "إذا خسرنا هذه الفرصة بالتالي المسؤولية عن ذلك ستكون كبيرة".

وشدد غني على أنه من الضروري اجراء مفاوضات بين حكومته وحركة طالبان قائلا "نحن نشكل الطرفين المتخاصمين".

وبعد أيام من المحادثات التي جرت الاسبوع الماضي مع المبعوث الاميركي الخاص الى افغانستان زلماي خليل زاد، التقى ممثلون عن طالبان وشخصيات أفغانية في حوار بين الاطراف الافغانية في الدوحة.

وتعهّدت حوالى 70 شخصية أفغانية شاركت في الحوار في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والإثنين إعداد "خارطة طريق للسلام" في البلد الغارق في الحرب.