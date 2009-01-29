البشير: المحكمة الجنائية ناموسة في أذن فيل

فلسطين اليوم-وكالات

شدد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير على رفض السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي قد تصدر قرار ملاحقة بحقه فيما يتعلق بالوضع في دارفور مؤكدا أن المحكمة لا ولاية لها ضد السودان لكونه ليس من أعضائها، ووصف ما يدور في هذا الشأن بأنه "ناموسة في أذن فيل" وأكد البشير في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت اليوم الخميس أنه يتمتع بتأييد شعبي غير مسبوق وأن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية يبحران في مركب واحد، وأنهما ملتزمان بالتداول السلمي للسلطة ورد المظالم وسيادة حكم القانون ، نافيا أي محاولات لإقصائه عن الحكم أو الانقلاب عليه.

وأكد البشير أن الحديث عن عملية انقلاب داخل السلطة أو انشقاق في صفوف المؤتمر الوطني ، هي مجرد شائعات منظمة تبثها المعارضة. وحول اعتقال المعارض السوداني البارز حسن الترابي بعد دعوته له لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية، قال: "ليس لدينا حجر على أي شخص في إعلان موقفه من أي قضية عامة، ونحن نسير على هدى الدستور والقانون".

وتابع: "لكن عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة، وهناك محاولات لشق الصف الوطني الذي اجتمع على كلمة واحدة وهي الرفض لكل محاولات النيل من سيادة واستقلال البلاد فلابد من تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تتوفر ضده بينات معقولة، ولا كبير على القانون".

ومن جهة أخرى، رحب البشير بأي تغييرات جديدة تشهدها الحكومة الأميركية وفقا لسياسة التغيير التي أعلنها الرئيس الجديد باراك أوباما ، مضيفا أن الضغوط والتهديدات لن تزيدهم إلا إصرارا ، مشبها إياها بالحوافز التي تحثهم لمزيد من الاعتماد على النفس.