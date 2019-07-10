موقع "إسرائيلي": اسم “محمد” يجتاح "إسرائيل"

أفاد موقع "إسرائيلي" رسمي بأن الاسم الأكثر شيوعاً في "إسرائيل" بين المواليد الجدد هو محمد، لافتاً إلى أن 18% من تعداد السكان هم من المسلمين.

وأوضح هذا الموقع "الإسرائيلي" الرسمي الناطق بالعربية أن أكثر من مليون ونصف المليون مسلم يعيشون في "إسرائيل".

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية الى تنامي عدد المسلمين في إسرائيل بمعدل 34.2 ألف مواطن ويُشكّل المسلمون نحو من إجمالي السكان.

وبلغ عدد السكان المسلمين في إسرائيل في نهاية عام 2015 1,448 مليون شخص ويُشكّل هذا العدد نحو %18 من إجمالي السكان في إسرائيل. وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية، بمناسبة عيد الأضحى، الى تنامي عدد المسلمين العام الماضي بمعدل 34.2 ألف مواطن مقارنة بعام 2014 وهو مشابه لمعدل النمو بالمقارنة بالعام الذي سبقه.

ويلاحظ أن نسبة الزيادة السنوية للسكان المسلمين آخذة في الانخفاض حيث سجلت عام 2000 نسبة %3.8، مقارنة مع نسبة %2.4 في عام 2015. ويبلغ النمو السكاني للمسلمين الأعلى في إسرائيل. فنسبة زيادة اليهود هي %1.9، الدروز 1.4%‏، والمسيحيين هي %1.5.

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن عدد الولادات لدى النساء المسلمات في إسرائيل آخذ في الانخفاض بشكل ثابت، ويجتاز قليلا العدد في أوساط النسـاء اليهوديات في إسرائيل. ففي عام 2005، بلغت نسبة الولادة لدى النساء المُسلمات 3.3 ولد للمرأة الواحدة، وهذا المعدل أعلى بقليل من معدله لدى النساء اليهوديات الذي يصل إلى 3.1 ولد للمرأة الواحدة. ومن المفارقة أن معطيات ولادة المسلمات في إسرائيل أعلى مقارنة بالنـساء في الدول العربية: السعودية -3.0، الجزائر – 2.7، تركيا – 2.1، تونس – 2.0 ولبنان – 1.5).