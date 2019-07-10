​السعودية تلوّح بالعقوبات ضد رافعي الشعارات السياسية بالحج

حذر مجلس الوزراء السعودي، حجاج بيت الله الحرام من "رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية" خلال أداء مناسك الحج، مؤكدا أنه لن يقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قوله "إن مجلس الوزراء جدد دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأكد أنه سيتخذ "الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام برفع شعارات"، ناهيك عن تطبيق أنظمة وتعليمات مخصصة حيال من يقدم على ذلك.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، قد أكد في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، أن "مناسك الحج اجتماع إيماني وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات مما يؤدي إلى إيذاء قاصدي بيت الله الحرام ضيوف الرحمن".

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحجاج المجتمعات الإسلامية إلى التعاون مع حكومة السعودية والأجهزة القائمة على تنظيم شؤون وحماية أمن الحجيج والاستفادة من مرافق الحج ومشاعره فيما خصصت له.

ودأبت السلطات السعودية التذكير في كل موسم حج أن "المشاعر المقدسة أماكن للعبادة فقط، وليست للشعارات السياسية والنعرات الطائفية والدينية".

يشار إلى أن عدد حجاج بيت الله الحرام، وصل الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.