ضبط 10 مركبات خاصة تعمل على نقل المواطنين بأجر

ضبطت الشرطة صباح اليوم، 10 مركبات خاصة تقوم على نقل المواطنين مقابـل أجر في مدينة الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة والهادف لضبط الحالة المرورية ومنع الازدحامات ومتابعة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل اجر، وخلال ذلك قامت الشرطة بضبط 10 مركبات خاصة تعمل على نقل المواطنين مقابل اجر مادي بشكل مخالف للقانون.

وقد قامت الشرطة بمخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، وضبط هذه المركبات اصولا وفق اطار قانون الحجز الإداري الذي يخول الشرطة حجز هذه المركبات المخالفة.

وناشد البيان المواطنين الى عدم التعامل مع المركبات الخاصة اثناء تنقلهم وذلك لعدم توافر شروط السلامة العامة بمثل هذه المركبات ولعدم معرفة هوية السائق، واذا ما كان يمتلك رخصة قيادة عمومية تخوله بنقل مواطنين، وانعكاس ذلك على ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية حال وقوع حوادث الطرق .