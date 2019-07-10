محكمة "إسرائيلية" تلغي عقوبة مستوطن هاجم مركبات فلسطينية

ألغت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في القدس، قرارًا سابقًا يُدين مستوطنًا هاجم مركبات فلسطينية قرب الخليل، بحجّة أنه أظهر ندمًا على فعلته.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن المستوطن عوفيد فيردمان تم تصويره وهو يهاجم سيارات فلسطينية بمساعدة والده المتطرف اليميني نوعام فيردمان. وتم إدانته من قبل المحكمة، إلا أنه تم إلغاء قرار الإدانة وإصدار قرار بتغريمه مبلغ 400 شيكل فقط، بحجة أنه أبدى ندمه، وأنه سيتصرف بشكل مسؤول ومختلف عمّا كان عليه في الماضي.

ويأتي الحكم بعد 5 سنوات من الحادثة التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون أول عام 2014، حيث التقطت كاميرات لمنظمة بتسليم، المستوطن ووالده وهما يهاجمان بالحجارة سيارات فلسطينية ما تسبب بوقوع أضرار فيها. وتم إدانتهما هذا العام بالحكم بالعمل لمدة 40 ساعة في الخدمة العامة بحق والد المستوطن، فيما ألغي القرار بحق المستوطن نفسه وأمرته المحكمة بدفع مبلغ 400 شيكل لأصحاب السيارات الفلسطينية المتضررة.