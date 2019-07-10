"أهل الخير".. يحولون بيت "الكفيف أبو عامر" لجنة على الأرض

أصيب الشاب أبو عامر بالعمى، وبات كفيفاً على يستطيع الرؤية، فتوقفت أحلامه وبدأت حياته تنهار، حتى أركان البيت الذي يقطنه لم يعد قادراً على استكمال بنائه، أو العيش فيه، ولم يعد يتلاءم مع طبيعة أوضاعه الصحية التي ألمت به، وعاش سنوات في ضنك، إلى أن بدأت حياته تتغير للأفضل.

المواطن أبو عامر، انقلبت حياته من البؤس للفرح، وتحولت دموع القهر والألم لدموع الفرح، بفضل الله أولاً ثم بفضل برنامج أهل الخير الذي يبث عبر إذاعة القدس، بعد أن تمكن من تشطيب منزله الذي كان يأويه.

فعائلة أبو عامر وفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كانت تحلم بتشطيب غرفة ومطبخ وحمام لكي تتلائم مع أوضاع صاحب البيت الكفيف، لكن التحقق الحلم وتحول بيته لجنة كما يقول أفراد عائلته، وتم تشطيب شقة كاملة للعائلة تتكون من غرفة ومطبخ وحمام وكذلك صالون بكافة المنافع والتشطيبات اللازمة.

فبيت أبو عامر كان عبارة عن غرفة ومطبخ بلا لوازمه الهامة وحمام غير مشطبات واسبست وليس فيه شبابيك أو أبواب، حيث يكون حاراً صيفاً وبارداً شتاءً تسقط فيه الأمطار ويغرق بالماء، عدا عن أنه بلا قصارة أو بلاط أو دهان.

تقول زوجته: لم أكن أتخيل ما حدث لبيتي، فأنا كنت أحلم وأتمنى تشطيب فقط غرفة بمطبخ وحمام ولكن الحلم تحقق وبزيادة، حيث تم تشطيب شقة كاملة بإضافة صالون لها بطريقة جميلة، فتحول بيتي لجنة، وليس مجرد شقة.

وتضيف: برنامج أهل الخير فرح قلبي وجبر خاطري وحول حياتنا لسعادة واستقرار، فبات لي غرفة جميلة ومطبخ وصالون وجميعها مشطبة تشطيب كامل"

وانهالت أم عامر بالدعاء لله لكافة المتبرعين الذين تبرعوا للعائلة بكل التفاصيل الدقيقة في منزلها، متمنية الستر والعافية لكل المتبرعين.

أما أبو عامر، فهو لا يستطيع الرؤية فقد أصيب منذ سنوات بالعمى نتيجة إصابته بكتلة حول العين، وقد أجريت له 4 عمليات لكن لم تأت بنتيجة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المتبرعين لتبرعهم الكريم لتشطيب شقته بحيث باتت تتلاءم مع أوضاعه الصحية.

يُذكر، أن برنامج أهل الخير يبث عبر إذاعة القدس، حيث يقوم بجمع التبرعات من خلاله للعوائل التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، خاصةً ممن لا يملكون بيوتاً صالحة للسكن.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية مأساوية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع منذ أكثر من 12 عام، واستمرار قطع رواتب الموظفين، وتأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وندرة فرص العمل والتشغيل مما حول حياة المواطنين لمآسي .